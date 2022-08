PSG, Icardi nel gruppo degli "indesiderati": potrebbe giocare tra i dilettanti

11-08-2022 13:10

Il futuro di Mauro Icardi è sempre più nebuloso, con la sua carriera che sta sempre più rischiando di non riprendersi. Al momento Maurito, sottolinea L’Equipe, è nel gruppo degli indesiderati del PSG, col club che intende dunque venderlo.

Tuttavia Icardi e la moglie/agente Wanda Nara non accettano trasferimenti che non garantiscano i 9,2 milioni di stipendio che l’argentino percepisce. Va da se che per un giocatore con così tanti problemi extra campo, e che praticamente non gioca da tre anni, non esiste nessuno che possa pagare tanto.

Inoltre, sempre L’Equipe parla della possibilità per Icardi di andare a giocare in quinta serie francese. Come? Icardi finire a giocare con la squadra dell’Associazione, in quinta divisione francese fra i dilettanti, in caso rimanesse al Parco Dei Principi, come da desiderio della società che vuole dare comunque la possibilità di giocare anche agli indesiderati.

