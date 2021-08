Psg, l'intervista di Mbappé fa discutere

Kylian Mbappé ai microfoni di Esquire rilascia un’intervista che farà discutere, soprattutto in questi giorni decisivi per il suo futuro: “La Francia non è il miglior campionato del mondo, ma ho sempre sentito la responsabilità, da giocatore emblematico, di far crescere il campionato”, sono le controverse parole dell’attaccante del Psg.

Un’altra dichiarazione scottante sulla squadra: “Non è un gruppo di amici, proprio come il fornaio non va d’accordo con tutti i fornai. Non devi cenare con i tuoi compagni tutte le sere per vincere”.

Mbappé si sente una stella: “Se la tua faccia è ovunque in città, ovunque nel mondo, vuol dire di sì. Essere una star è uno status, ma non mi rende una persona migliore degli altri. Ci vuole molta organizzazione anche solo per uscire a fare una passeggiata”.

OMNISPORT | 24-08-2021 11:01