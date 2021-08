Juventus, Cristiano Ronaldo spera ancora di lasciare: le opzioni

La smentita social, tra l’altro senza mai nominare la Juventus, non può certo aver placato le voci che vogliono Cristiano Ronaldo lontano da Torino. Perchè se nel calciomercato non c’è quasi mai nulla di certo, le incessanti indiscrezioni sul portoghese portano ad un’unica conclusione ad oggi ovvia: CR7 vuole lasciare i bianconeri, e il suo potente agente Jorge Mendes sta facendo di tutto perchè ciò accada.

Anche oggi, nel monitorare la situazione mondiale riguardante il fenomeno di Madeira, sono uscite alcune indiscrezioni piuttosto contraddittorie. Da un lato c’è la Gazzetta dello Sport, che sostiene che nessuno è disposto a pagare i 31 milioni netti di ingaggio che il portoghese percepisce alla Juventus. Dall’altro ci sono le testate europee, che anche oggi parlano di Manchester City e PSG come soluzioni ancora percorribili.

I Campioni della Premier in carica, si sa, stanno tentando il tutto per tutto per Harry Kane, classe 1993 da tempo in rotta col Tottenham e desideroso di cambiare aria per provare, finalmente, a vincere qualcosa. In caso di fallimento della trattativa, molte testate sono concordi che gli sforzi dei Citizen si sposterebbero su Ronaldo, con il brasiliano Gabriel Jesus pronto a volare a Torino come una sorta di contropartita tecnica invece di un indennizzo pecuniario.

Altra strada ancora percorribile è l’irreale PSG di Neymar, Messi e Mbappe. Proprio il francese sembra essere la chiave di tutto. Ovviamente lo sceicco non ne fa un problema di soldi ma di principio (non avrebbe nessun problema a perdere Mbappe a 0, quei soldi non intaccherebbero granchè le finanze del club, quasi illimitate). Mbappe infatti sogna il Madrid da quando era bambino, e se non sarà ora sarà la prossima stagione a 0. Attualmente, Nasser Al Khelaifi lascerebbe partire Mbappe (in scadenza nel 2022 e non intenzionato a rinnovare) per più di 100 milioni, cifra che Florentino Perez sarebbe anche disposto a spendere. Ora, se Mbappe volasse a Madrid si libererebbe un posto per Cristiano Ronaldo, con la Juventus che riceverebbe invece Mauro Icardi in prestito, anche lui desideroso di cambiare aria.

OMNISPORT | 20-08-2021 21:31