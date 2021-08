Mercato Juventus: caccia a Mauro Icardi, le ultime

Mauro Icardi resta nei pensieri della Juventus. L’arrivo di Lionel Messi al Paris Saint Germain e la possibile conferma di Kylian Mbappé allontanano l’attaccante argentino dalla Francia.

Secondo i media spagnoli, l’ex capitano dell’Inter non avrebbe intenzione di restare a Parigi con un ruolo di secondo piano, e si sarebbe offerto ai dirigenti bianconeri per un trasferimento a Torino. L’entourage del giocatore avrebbe telefonato direttamente a Federico Cherubini, per capire se c’è il terreno per una possibile trattativa.

La Vecchia Signora è sempre stata interessata a Mauro Icardi e continua a non scartare questa pista, ma l’argentino potrebbe arrivare a Torino solamente con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto: un’offerta che il Psg potrebbe anche decidere di accettare.

Sfumata definitivamente la Roma, che ha virato sull’attaccante del Chelsea Tammy Abraham, Maurito continua a pensare ad un ritorno in Italia e va in pressing sui bianconeri.

Alcuni giorni fa il tecnico dei parigini Pochettino si era espresso così sul possibile addio del giocatore: “Icardi è un giocatore importante, si sa che nel calcio può accadere qualsiasi cosa ma non ci sono motivi che fanno pensare a una sua partenza”

OMNISPORT | 15-08-2021 19:22