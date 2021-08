Juventus-Juventus Under 23 3-0: buon test per gli uomini di Allegri

L’ultimo test pre-campionato. Tra le mura amiche della Continassa, oggi, la Juventus di Massimiliano Allegri ha affrontato l’Under 23 guidata da Lamberto Zauli. Un’amichevole in famiglia, sì, ma indicativa per entrambi gli allenatori in vista del calcio che conta. E in prossimità dell’imminente trasferta di Udine, appuntamento domenica alle 18.30, i segnali per Allegri sono dei più incoraggianti.

Al di là del successo, 3-0 grazie alle reti di Dybala, Morata e Ramsey. E se la prima stagionale rappresenta sempre un’insidia, la sensazione è che Madama approdi in terra friulana nelle migliori condizioni possibili; da contestualizzare al calcio d’agosto.

Il tutto, e non è poco, con due rinforzi in più: Kaio Jorge e Manuel Locatelli. Il brasiliano, tesserato nei giorni scorsi dal Santos, non ha preso parte all’amichevole odierna. Per lui programma personalizzato. Stesso discorso per CR7, Perin, Cuadrado e l’ultimo arrivato Locatelli.

Spazio al 4-4-2 di giornata. Szczesny tra i pali. Danilo, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro nel pacchetto arretrato. Chiesa, Bentancur, Ramsey e Kulusevski a centrocampo. Dybala e Morata in attacco. Linee strette in fase di non possesso, con picchi di 4-4-2 in costruzione. La qualità, si sa, paga. Sempre.

Non sorprende, quindi, il mancino di Dybala a sbloccare le marcature. Ovviamente è dominio puro per i ragazzi di Allegri, che bissano con un bel colpo di tacco sotto porta targato Morata, con Ramsey a chiudere il lato A del match con il punteggio di 3-0. Nel dettaglio, palla fantascientifica di Dybala per il gallese.

Nella ripresa, in funzione delle rotazioni, Allegri cambia l’intera squadra. Cala il ritmo, calano le occasioni. Ranocchia – prossimo a passare al Vicenza in prestito secco – si dimostra nuovamente pimpante centrando il palo di testa. La sfida si spegne lentamente tra gli applausi dei tifosi presenti sugli spalti, invitati dalla società, alle prese con la soddisfazione di poter vedere da vicino i propri beniamini. Dybala e Danilo tra i più acclamati. qui il pezzo, se segnano bestemmio

IL TABELLINO

JUVENTUS-JUVENTUS UNDER 23

MARCATORI: 7′ Dybala, 26′ Morata, 34′ Ramsey

JUVENTUS (3-4-2-1): Szczesny (46’ Pinsoglio); Danilo (46’ De Sciglio), Bonucci (46’ Rugani) de Ligt (46’ Chiellini); Chiesa (46’ Soule), Bentancur (46’ Fagioli), Ramsey (46’ Ranocchia), Alex Sandro (46’ Pellegrini); Kulusevski (46’ McKennie), Dybala (46’ Bernardeschi); Morata (46’ Marques).

JUVENTUS U23 (4-3-3): Israel (46’ Garofani) (76’ Raina); Barbieri (46’ Leo), De Winter (46’ Delli Carri), Poli (46’ Stramaccioni), Anzolin (46’ Ntenda); Sersanti (46’ Clemenza), Leone (46’ Zuelli), Miretti (46’ Omic); Sekulov (46’ Iling), Cudrig (46’ Pecorino) (73’ Lipari), Compagnon (46’ Wesley).

OMNISPORT | 19-08-2021 20:12