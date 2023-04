Psg, Mbappé su tutte le furie per uno spot: addio sempre più vicino

Il fuoriclasse francese sui social ha attaccato duramente il club di appartenenza.

06-04-2023 20:55

Ancora malumori in casa Psg e questa volta il mal di pancia è di Mbappé. Il video lanciato dalla società per la campagna abbonamenti della stagione 2023/2024 ha mandato su tutte le furie il fuoriclasse francese.

Con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Mbappé si è scagliato contro il club: “Ho appena visto la campagna abbonamenti del club per la stagione 23/24. In nessun momento ero stato informato del tenore dell’intervista con il mio interlocutore. Sembrava una normale intervista invece di una giornata marketing del club. Non sono d’accordo con il video pubblicato. Ecco perché mi batto per i diritti d’immagine individuali. Il PSG è un grande club e una grande famiglia ma soprattutto non è il Kylian Saint-Germain. Cordialmente”.

Campagna abbonamenti da rifare, ma soprattutto futuro di Mbappé sempre più distante da Parigi.