PSG-Messi, Mauricio Pochettino tenta di calmare le acque

Tiene banco il caso Leo Messi in casa Paris Saint Germain. Riassumiamo cos è successo. Dopo le parole di stamane di Angel Di Maria, in cui ha detto di sperare nel rinnovo e di avere grandi possibilità di giocare con Messi, è arrivata prontamente la risposta stizzita dell’allenatore del Barcellona Ronald Koeman, che ha ricordato come non si debba parlare di giocatoori di altre squadre. Inoltre, non è la prima volta che a Parigi si sbilanciano pubblicamente sulla questione Messi.

A questo proposito è intervenuto Mauricio Pochettino, tecnico del PSG, che ha cercato di calmare gli animi:

“”Preferisco non commentare le parole dei giocatori, perché poi le mie dichiarazioni potrebbero essere male interpretate in altri Paesi. Non voglio fare nomi e pensare al futuro. Il club sicuramente sta lavorando su diverse soluzioni per migliorare la rosa. Quindi lasciamoli lavorare in pace per costruire una squadra che possa vincere”.

OMNISPORT | 04-02-2021 11:22