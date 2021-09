PSG, Messi sostituito: era successo 2 volte in 44 mesi

Un evento raro, un’immagine a cui non si è abituati ad assistere. Lionel Messi sostituito durante la gara. È successo in occasione della sfida tra il Paris Saint-Germain e il Lione, vinta dalla squadra parigina col risultato di 2-1.

Nel corso del secondo tempo, allo scoccare del minuti 76, l’allenatore argentino Mauricio Pochettino ha deciso di sostituire l’ex numero 10 del Barcellona con Achraf Hakimi. Una scelta che ha diviso l’opinione pubblica: c’è chi l’ha definita ‘lesa maestà’ e chi appoggia la decisione del tecnico, libero prendere le decisioni per il bene della squadra.

Per Messi si è trattata della sostituzione numero 18 in carriera. Al Barcellona, la ‘Pulga’ ha lasciato il campo raramente. Come riporta Opta, l’argentino è stato sostituito solo 17 volte su 370 presenze in Liga, il 5% delle partite giocate, mentre il Ligue 1 la percentuale sale al 100% con il cambio nella gara d’esordio.



18 – Desde enero de 2010, Messi fue titular en 371 partidos por la liga local y fue sustituido en 18 ocasiones: 17 en 370 juegos con el Barcelona (5%), una en un partido con el PSG (100%). Sorpresa. pic.twitter.com/jmNNB6aXof — OptaJavier (@OptaJavier) September 19, 2021



Messi non ha digerito la scelta di Pochettino, come dimostra l’atteggiamento nel momento del cambio. Il numero 30 è uscito dal campo ignorando la mano tesa dell’allenatore, ma al contrario ha lanciato uno sguardo di sfida, facendo un cenno polemico. Un comportamento che non è passato inosservato.

“A volte queste scelte pagano e a volte no. Si tratta di decisioni che devi prendere. Che ti piacciano oppure no” ha commentato Pochettino dopo la partita.

L’ultima sostituzione di Messi risale al 9 gennaio scorso, quando dopo aver segnato 2 goal e sul risultato di 4-0 contro il Granada, l’allenatore del Barcellona Ronald Koeman deciso di farlo riposare in vista della Supercoppa di Spagna, in programma quattro giorno più tardi. Andando indietro nel tempo, Messi era stato sostituito nella Coppa del Rey l’11 gennaio 2018, nella gara di ritorno degli ottavi di finale contro il Celta Vigo. Anche in quel caso, la ‘Pulga’ realizzò una doppietta prima di lasciare il campo a risultato e qualificazione ampiamente acquisti. Un vera e propria rarità: sono 54 i cambi in carriera su 522 partite disputate.

Inizia con qualche malumore la nuova avventura di Messi, arrivato all’ombra della Tour Eiffel dopo l’addio burrascoso al Barcellona. Un avvio non esaltante, con la ‘Pulga’ che spera di trovare la sintonia giusta con il suo connazionale Pochettino e ritrovare il sorriso e i goal al più presto.

OMNISPORT | 20-09-2021 15:49