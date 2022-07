PSG, Neymar potrebbe davvero essere ceduto

02-07-2022 23:27

ùIl fuoriclasse brasiliano Neymar sarebbe interessato a trasferirsi in Premier League dopo essere stato informato che il Paris Saint-Germain non si opporrà in caso volesse trovarsi una nuova squadra.

ESPN riporta che l’agente di Neymar si è messo in contatto con il Chelsea per valutare l’interesse di quest’ultimo a portare in Premier League il 30enne, che nell’ultima stagione ha segnato 13 gol e aggiunto sei assist in 22 gare di Ligue 1.

Se il talento di Neymar non è in discussione, potrebbe esserlo invece la sua salute, avendo saltato più di due mesi di questa stagione per un infortunio alla caviglia, e venendo da una stagione 2020-21 in cui ha giocato solo 18 partite di campionato a causa di infortuni alla caviglia e agli adduttori.

Secondo quanto riportato da ESPN, l’agente di Neymar, Pini Zahavi, ritiene che ci siano solo “due o tre squadre” in grado di soddisfare le sue richieste salariali e si pensa che il Chelsea con la nuova proprietà di Todd Boehly, voglia fare un regalo ai tifosi.

La testata spagnola Sport sostiene che Neymar abbia attivato il prima possibile, il 1° luglio, una clausola nel suo contratto con il PSG per aggiungere un anno in più al suo accordo, legandolo ai giganti francesi fino al 2027, ma questo non esclude comunque un trasferimento.

Thiago Silva, difensore centrale brasiliano del Chelsea ed ex compagno di squadra di Neymar al PSG e anche in nazionale, ha espresso a gran voce il desiderio di ingaggiare l’attaccante brasiliano, ma il suo stipendio di 43 milioni di euro potrebbe rendere il tutto davvero molto difficile.

Al momento è soltanto un’indiscrezione, ma più avanti chissà, anche perché i Blues sono uno dei pochissimi club in grado di permetterselo.