PSG: Nuno Mendes a rischio per la Juve

06-10-2022 11:51

Il tecnico del PSG, Christophe Galtier, ha parlato al termine del pareggio della sua squadra contro il Benfica della situazione di Nuno Mendes e Messi, usciti acciaccati dalla sfida con i portoghesi: “Nuno Mendes ha un problema muscolare al tendine del ginocchio. Leo Messi ha chiesto di uscire perché era molto stanco. Gioca molto, sappiamo tutti l’importanza che ha nella nostra squadra”. Mentre per l’ex fantasista del Barcellona non dovrebbero esserci conseguenze, Mendes potrebbe essere a rischio addirittura per il match di Champions contro la Juventus in programma il prossimo 2 novembre.