Psg, parla Mbappe: “Non ho chiesto di andare al Real”

14-06-2023 11:11

L’attaccante francese Kylian Mbappe parla alla Gazzetta dello Sport e rilascia diverse dichiarazioni. Riguardo al Psg, il gioiello della Francia dichiara: “Non ho chiesto né di essere ceduto, né di andare al Real Madrid. Ho solo confermato di non voler attivare l’anno in più previsto dal contratto. Con il PSG non ho mai parlato di rinnovo, ma sono felice di restare qui la prossima stagione”.

Un commento riguardo la stagione: ”L’obiettivo per uno come me è vincere ogni titolo, sapevamo che c’erano delle carenze e prima o poi finisci per pagarle. Devi imparare dagli errori per non ripeterli ogni stagione”. In chiusura, un parere su Messi: “Potenzialmente parliamo del miglior giocatore della storia del calcio. Quando uno come Messi se ne va non è mai una buona notizia e non ho capito perché tanta gente fosse così sollevata dal suo addio. In Francia non ha avuto il rispetto che meritava” riporta Tuttomercatoweb.