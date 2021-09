Mbappé pare deciso a lasciare Parigi a fine stagione (sarà parametro zero) e volare a Madrid per indossare la casacca del Real. Tuttavia, il PSG non ha nessuna intenzione di lasciarlo andare senza provare a trattenerlo a qualsiasi costo.

Secondo El Pais, si vocifera di un’offerta monster per convincerlo a rinnovare. Un ingaggio faraonico, pari a ben 50 milioni di euro a stagione (netti). Più bonus stellari. Basterà?

OMNISPORT | 29-09-2021 09:34