PSG-Real, Benzema: "Non c'è un favorito. Sappiamo tutti di Mbappe"

14-02-2022 19:24

Il centravanti del Real Madrid Karim Benzema ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della partita di UEFA Champions League al Parco dei Principi tra PSG e Blancos. Queste le parole dell’attaccante francese:

“Ho lavorato tanto e mi sento meglio. Ora abbiamo una seduta per vedere come va, per capire se potrò giocare. E’ chiaro che sto bene e ho recuperato, ma devo sentire le sensazioni sul terreno di gioco. Favorito? No, non c’è. Nel calcio di oggi non ce ne sono. E’ una partita dove chi avrà più voglia e intenzione vincerà. Giocatore contro giocatore siamo alla pari”.

Una parola anche sui singoli componenti del trio delle meraviglie parigino Mbappe, Messi e Neymar:

“Mbappe? Sarà una grande partita, giocare contro Kylian è speciale. Tutti sanno che un giorno potrebbe venire qui. Domani conta vincere, saremo amici dopo. Neymar come Messi è un top. Non so se sia al cento per cento, meglio per loro se dovesse esserci. Una partita non dipende da un solo giocatore, ma lui come l’argentino è tanto forte. Messi è un giocatore straordinario. In Francia la gente si aspetta forse più gol, ma c’è poco da dirgli. Ho giocato tanto contro di lui, ma domani è un’altra sfida. Però se parliamo di Messi parliamo di Calcio”.

