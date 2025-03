Psg, rivoluzione Luis Enrique: via in cinque, c'è anche Donnarumma

Il portiere della nazionale italiana non rientra più nei piani del tecnico spagnolo assieme a Ramos, Hernandez e i due prestiti Kolo Muani e Asensio

Decisivo nella gara di ritorno degli ottavi di Champions contro il Liverpool, quando parò due rigori, e tornato in un momento di forma invidiabile, Gigio Donnarumma si allontana ogni giorno di più dal Psg. Il portiere non rientra nel “cerchio magico” di Luis Enrique ed è pronto a fare le valigie già a giugno.

La rivoluzione di Luis Enrique

Secondo Transfermarkt , Luis Enrique sta pianificando con la dirigenza i movimenti nella squadra per la prossima stagione. Secondo quanto riferito, l’allenatore spagnolo avrebbe già preso alcune decisioni, tra cui la partenza di cinque dei suoi giocatori la prossima estate.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I cinque epurati del Psg

È pressoché certo che Kolo Muani, Gonçalo Ramos, Donnarumma, Marco Asensio e Lucas Hernández lasceranno il PSG nei prossimi mesi. Nel caso di Kolo Muani e Marco Asensio, era preventivabile, poiché entrambi sono andati in prestito e stanno facendo molto bene anche fuori dal club parigino, rispettivamente alla Juventus e all’Aston Villa anche se è da capire se i bianconeri riscatteranno l’attaccante. Non stupisce neanche la presenza di Donnarumma nella lista, nonostante le recenti prestazioni super di Gigio.

Non è mai scattato il feeling tra il portiere stabiese e il tecnico spagnolo che ha iniziato a metterlo in discussione ancor prima che iniziasse la stagione. L’alternanza iniziale con Safonov, che è stato titolare anche quando Gigio si è fatto male, e le parole a volte ostili di Luis Enrique lasciavano presagire un possibile divorzio.

Il futuro di Donnarumma

Il contratto del portiere scade nel 2026 ma il Psg non lo perderà a zero: in estate verranno valutate le proposte ma non serviranno somme esagerate per portarlo via. Si sa che l’Inter un pensiero ce lo ha fatto e così anche il Napoli, sia pur in maniera defilata. Da parte sua Donnarumma sarebbe felice di tornare in Italia. Lo ha fatto capire già dopo l’andata della gara con la Germania, quando ha ricordato che Milano è sempre nel suo cuore.

Il suo agente, Enzo Raiola, continua a ripetere che si troverà un accordo per il rinnovo del contratto col Psg e che Gigio sarebbe felice di rimanere a Parigi ma è una bugia di comodo. Tutto lascia pensare che dal prossimo anno Donnarumma tornerà a giocare in serie A.