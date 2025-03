Intrigo Donnarumma, Gigio è tornato eroe ma ora è il Psg che riflette: futuro in Italia?

Dopo l'impresa col Liverpool in Champions League si torna a parlare del futuro di Gigio: il rinnovo è sempre più lontano, in estate sarà cessione

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Donnarumma sembra aver finalmente conquistato la critica francese dopo la super prestazione offerta in Champions grazie alla quale il Psg ha eliminato il Liverpool agli ottavi. Ma il futuro del portierone della Nazionale resta ancora un rebus per via del contratto in scadenza nel 2026. Gigio può tornare in Italia?

Donnarumma, rinnovo in stand by: la sua volontà

A fare il punto della situazione sul futuro di Donnarumma è L’Equipe, che ha premiato il numero uno del Psg con un 9 in pagella per i rigori parati da Darwin Nunez e Curtis Jones. Secondo il quotidiano francese, la volontà dell’estremo difensore di Castellammare di Stabia è chiara: vorrebbe rimanere ai piedi della Torre Eiffel, nonostante il rapporto poco idilliaco con Luis Enrique e le frizioni con i tifosi, che più volte lo hanno criticato per un rendimento non sempre all’altezza del suo valore, soprattutto nelle sfide di Champions.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma Gigio ha le spalle larghe e, anche dopo l’impresa con il Liverpool, ha risposto senza mezzi termini alle accuse che gli sono piovute addosso in seguito alla prestazione dell’andata.

E quella del Psg: qual è la vera intenzione del club

A quanto pare la volontà del calciatore non coincide con quella del club campione di Francia, che con Luis Enrique ha dato il via a una vera rivoluzione. Basta collezionare figurine, il Psg ora ha meno in stelle in rosa ma è sicuramente più squadra: questa la filosofia del tecnico catalano.

E Donnarumma potrebbe essere il prossimo top a lasciare la capitale transalpina. Non c’è alcun discorso avviato per il rinnovo del contratto da oltre 10 milioni del portiere italiano. E non solo: i parigini avrebbero già messo le mani su Chevalier dal Lille, che si candida a essere l’erede dell’ex Milan.

Futuro in Italia per Gigio? Ma non c’è solo l’Inter

Il Paris Saint-Germain non ha però intenzione di perdere Donnarumma a zero come già successo per Mbappé col Real Madrid. Ed è per questo motivo che, in assenza di rinnovo, sarà ceduto in estate per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. L’Inter, si sa, è in cerca del sostituto di Sommer e da tempo pensa alla pazza idea del ritorno nel capoluogo lombardo – questa volta sponda nerazzurra – del capitano della Nazionale.

Resta, però, il nodo ingaggio, vero ostacolo alla trattativa. Intanto sul giocatore è piombato anche il Bayern Monaco, che deve rimpiazzare il totem Neuer. A differenza dell’Inter, la corazzata tedesca non avrebbe alcun problema a esaudire le richieste di Donnarumma e del suo entourage.