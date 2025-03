Donnarumma, l'agente rompe il silenzio e rivela il vero desiderio di Gigio

L'agente del numero uno italiano del PSG è in procinto di rinnovare il contratto del suo assistito con i parigini. Il messaggio all'Inter e agli altri club interessati

Un’impresa ad Anfield e sguardo al futuro. Enzo Raiola, agente di Gianluigi Donnarumma, ha rilasciato un’intervista a ‘L’Équipe’ parlando della situazione del portiere del Paris Saint-Germain, in attesa di rinnovo e recentemente accostato all’Inter. Raiola, inoltre, ha raccontato le emozioni vissute dopo la grande prestazione del numero uno italiano nella sfida di Champions contro il Liverpool che sembrano aver allontanato le recenti critiche.

Raiola racconta della gioia di Donnarumma post Liverpool

Dopo i calci di rigore vinti dal PSG contro il Liverpool, Donnarumma ha avuto una notte di gloria grazie a due sue parate decisive: “Ero allo stadio, quindi ho potuto parlare con lui subito dopo la partita. Era molto concentrato, come sempre, a dare il meglio di sé e a rispondere alle critiche. Dopo la partita abbiamo potuto vederci per qualche minuto. Naturalmente era molto felice. Ma c’è una particolarità: dieci minuti dopo la partita pensava già ai quarti di finale (contro l’Aston Villa, 9 e 15 aprile). Sa che non è stato fatto nulla, che la vittoria è stata importantissima, soprattutto ad Anfield, ma che c’è ancora molta strada da fare. Ha avuto dieci minuti di emozione, il tempo di capire che non era stato facile, e basta.”

Le critiche a Donnarumma dopo l’andata: opinioni controverse

Donnarumma era finito nel mirino della critica dopo la gara d’andata persa 1-0. Raiola ha commentato la reazione del portiere a quelle osservazioni: “No, non le ha capite le critiche. E’ la verità. Ha parlato con diversi allenatori, specialisti del ruolo di portiere, e tutti gli hanno detto che era già una conquista vederlo toccare la palla su quel tiro (Elliot all’ 87′ ndr.)”.

Spiega, infine, Raiola: “Gianluigi cerca sempre di fare meglio, sa quando sbaglia, penso che lo capisca meglio di chiunque altro, ma qui no. Anche il calcio è così, a volte non hai occasioni e fai gol. Ma in questo caso non si è trattato di un errore tecnico da parte sua, e così lo ha vissuto.”

Le critiche stagionali e il rapporto con l’Italia

Raiola ha poi parlato delle critiche ricevute nel corso della stagione, soprattutto in Italia, dove spesso il valore di Donnarumma viene messo in discussione: “È la stessa cosa. Ci sono stati molti attacchi e critiche, anche nel suo stesso Paese. L’ho già detto, ma l’Italia non si rende conto che Gianluigi è un patrimonio nazionale, uno dei migliori portieri al mondo.”

Continua Raiola: “Nella storia italiana non sono molti i giocatori che hanno avuto successo all’estero. Gianluigi sì. Quindi le critiche non sono facili da accettare. È un giocatore che non può rimproverarsi nulla. A volte fa male, ma è un uomo maturo.”

Il miglioramento di Gigio e il gioco con i piedi

Negli ultimi mesi si è discusso del miglioramento di Donnarumma, specialmente nelle uscite e nell’uso dei piedi. Raiola ha risposto così: “Non sono un esperto della posizione, ma vedo tutti parlare. È vero che oggi chiediamo ai portieri di essere forti con i piedi. Ma nessuno parla del suo vero ruolo: fare il portiere e quindi parare. Possiamo ammettere che alcuni sono più forti coi piedi, ma in esplosività, presenza in aria e in linea, tutto ciò che normalmente un portiere dovrebbe fare, eccelle. Non puoi chiedere a un uomo alto 1,96, con piedi così grandi, di essere tecnico come Messi. Questo non è possibile.”

Il rinnovo con il PSG: situazione in evoluzione

Il contratto di Donnarumma con il Paris Saint-Germain è in scadenza nel giugno 2026, e le trattative per un prolungamento sono in corso, spiega Raiola, anche se non si preannnciano semplici. Per l’Inter e per gli altri club che lo vorrebbero è questa la buona notizia ma, a sentire Raiola, quella cattiva è che Gigio a tornare in Italia proprio non ci penserebbe: “È dalla scorsa estate che parliamo con i dirigenti di un nuovo contratto. Non è una situazione facile, perché ci sono parametri che il PSG ha leggermente cambiato a causa del fair play finanziario. Ci sono nuove regole nel club. Ma devo dire che le discussioni sono positive, anche se non abbiamo ancora un accordo. Discutiamo, Gianluigi ha ancora un anno e mezzo di contratto, quindi abbiamo tempo. Stiamo cercando una soluzione.”

Donnarumma vuole restare a Parigi

Negli ultimi mesi si è parlato della possibilità che il club parigino voglia ingaggiare un nuovo estremo difensore. Raiola ha risposto con fermezza: “Su questo punto i dirigenti sono stati chiari: una volta firmato, tutte queste voci si placheranno da sole.”

Nonostante le speculazioni di mercato, Raiola ha ribadito la volontà di Donnarumma di proseguire la sua avventura con il PSG: “Ovviamente! Non c’è rottura con il club. Ci prendiamo il tempo che ci occorre. Dobbiamo fare le cose bene nell’interesse del giocatore. Ma questo è l’unico club con cui Gianluigi vuole firmare. Vedremo come andrà a finire, ma la priorità è continuare a Parigi.”

