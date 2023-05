Psg, striscioni e insulti contro Messi, Verratti e Al Khelaifi

Clamorosa contestazione sotto la sede del club

03-05-2023 19:18

La pazienza è finita per i tifosi del Paris Saint Germain: dopo il caso esploso per il viaggio non autorizzato in Arabia Saudita di Lionel Messi, ora sospeso, e dopo la sconfitta per 3-1 contro il Lorient, sotto la sede del club è andata in scena mercoledì la contestazione dei tifosi.

Gli ultras tra cori, striscioni e insulti hanno attaccato duramente Lionel Messi, chiamandolo “figlio di p…” e chiedendo a gran voce il licenziamento, e hanno messo nel mirino anche Al Khelaifi per le sue assenze, Neymar infortunato e anche l’ex beniamino Marco Verratti.