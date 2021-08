PSG, tegola Sergio Ramos: out fino ad ottobre

L’esordio di Sergio Ramos con la maglia del Paris Saint-Germain potrebbe essere rimandato addirittura di due mesi. Tutta colpa di un infortunio muscolare rimediato alla fine di luglio: una lesione che non permette al centrale iberico di allenarsi con continuità. Preoccupano le condizioni dell’ex Real Madrid.

Arrivato dalla Spagna per rafforzare la difesa e giocare al centro con Marquinhos, Sergio Ramos, secondo quanto segnala Le Parisien e Canal Plus, potrebbe tornare alla fine di ottobre: già ha saltato l’esordio in casa del Troyes.

Già una tegola per Pochettino che deve pazientare per mettere in campo uno degli acquisti di lusso del mercato estivo. Ramos è arrivato a giugno dopo l’addio al Real Madrid (che lo ha sostituito con Alaba) in crisi finanziaria così come il Barcellona. L’iberico guadagnerà circa 15 milioni di euro e ritroverà, a Parigi, Lionel Messi, fino a pochi messi arci rivale nelle sfide epiche tra Real e Barcellona.

Chi giocherà al posto di Sergio Ramos? Se Dagba e Kurzawa sono le alternative sulla fascia a Hakimi e Bernat, in mezzo l’alternativa di livello è Kimpembe, classe 1995, campione del mondo in carica con la Francia a Russia 2018, prodotto del vivaio del PSG: tutta la trafila nelle giovanili, poi dal 2016 ad oggi oltre 123 gare in Ligue 1 con i parigini.

Curiosità: non ha mai segnato tra i professionisti. Gli altri due centrali, Diallo e Kehrer, potrebbero giocare solo in caso di impegni ravvicinati.

