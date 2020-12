PSG: ufficiale l'esonero di Tuchel

La panchina di Tuchel scricchiolava già da tempo. L’andamento e il gioco espresso in Ligue 1 dalla formazione transalpina, questa stagione non ha mai convinto fino in fondo. Nonostante il tecnico tedesco abbia portato il Psg in finale, nell’ultima edizione di Champions League, la dirigenza dei parigini ha deciso all’unanimità di esonerarlo.

Una decisione presa nella notte che alla società francese non costerà meno di 10-12 milioni: il 4-0 allo Strasburgo non è bastato per far cambiare idea a Leonardo, figura con la quale Tuchel non ha mai trovato feeling. Il momento è quello giusto: con la sosta delle festività natalizie la squadra avrà a disposizione circa quindici giorni per assimilare eventuali schemi del nuovo allenatore che siederà sulla panchina del PSG.

La decisione, riporta L’Equipe, è frutto anche di una intervista rilasciata dall’allenatore a ‘Sport 1’, emittente tedesca, che proprio non è piaciuta ai vertici del club. Tuchel lascia il PSG dopo aver staccato il pass per gli ottavi di Champions da primo nel girone davanti a Lipsia e Manchester United.

In queste ore sono tanti i nomi che circolano per sostituire il tecnico tedesco. Uno su tutti sembrerebbe avere l’appeal giusto per cercare di aprire un nuovo ciclo, possibilmente vincente: Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è già stato accostato a tanti club europei, ma sembrerebbe che il suo arrivo in Francia, sia imminente.

