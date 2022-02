22-02-2022 08:31

Dopo una lunga attesa, Whyte ha deciso di firmare. Come riportato da The Sun, ora non ci sono più dubbi: il match con Fury è ufficiale. Appuntamento al prossimo 23 aprile, a Wembley, per un incontro di grande fascino.

Fury metterà in palio il suo titolo di Campione del Mondo WBC dei pesi massimi. Borsa da grande match, visto che sono in gioco la bellezza di 30 milioni di sterline.

OMNISPORT