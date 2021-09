Clamoroso epilogo del match (disputato a Londra, davanti a 62.000 persone) tra Joshua e Usyk. Il campione britannico è stato sconfitto, a sorpresa, da Usyk che si è imposto ai punti con verdettto unanime.

L’ucraino, 34 anni, ha disputato un incontro perfetto, non dando mai a Joshua la possibilità di far male per davvero. Usyk diventa così il nuovo campione dei pesi massimi per le cinture IBF, WBO e EBA.

OMNISPORT | 26-09-2021 08:10