Qatar 2022, Argentina: problemi di formazione per Scaloni

11-12-2022 20:44

Dopo il successo ai rigori sull’Olanda per l’Argentina è ora tempo della semifinale dei Mondiali 2022 in Qatar di martedì contro la Croazia. Ma per il ct dell’Albiceleste, Lionel Scaloni, ci sono diversi problemi di formazione da affrontare. Non saranno infatti a disposizione Acuna e Montiel, perché squalificati.

Ma adesso c’è incertezza su altri due giocatori, Rodrigo De Paul e Angel Di Maria. Sono entrambi in dubbio dopo l’allenamento odierno e Scaloni deciderà solo a poche ore dalla partita se utilizzarli o meno. Intanto, il ct argentino ha provato sia il 4-3-3 che il 3-5-2 in vista della gara con la Croazia.