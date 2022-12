Qatar 2022, Brasile: Mondiale finito per Gabriel Jesus e Alex Telles

03-12-2022 15:01

Il Brasile sta aspettando il recupero di Neymar, ma intanto deve salutare altri suoi due giocatori per tutto il resto del Mondiale di Qatar 2022. Sono infatti fuori dalla competizione Gabriel Jesus e Alex Telles. Per l’attaccante dell’Arsenal c’è una lesione al ginocchio destro, quindi dovrà stare fuori tra le tre e le quattro settimane.

Problema al ginocchio destro anche per l’esterno sinistro del Siviglia, che sarà invece costretto all’operazione. Iniziano a diventare tanti, dunque, gli indisponibili per Tite, che spera di schierare gli altri tre infortunati in vista dell’ottavo di lunedì con la Corea del Sud. Oltre a Neymar, sono ancora fuori Danilo e Alex Sandro.