Qatar 2022, Brasile: Neymar è tornato ad allenarsi con il pallone

03-12-2022 09:40

“Per quanto riguarda Neymar, infortunato alla caviglia, e Alex Sandro, infortunato ad una coscia, hanno ripreso questa mattina a lavorare con la palla. Sarà importante osservare come reagiscono. Vedremo come si comporteranno in questi prossimi due giorni e valuteremo le loro condizioni”. Queste le parole del medico sociale del Brasile, dottor Rodrigo Lasmar, in conferenza stampa.

“La distorsione alla caviglia di Danilo – prosegue Lasmar – presenta un’evoluzione molto positiva, mentre destano preoccupazione le condizioni di Alex Telles e Gabriel Jesus che sono stati sottoposti ad esami per valutare i problemi che entrambi hanno ad un ginocchio”.