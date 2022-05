Qatar 2022, Cafù alza la tensione per il Brasile: "Se non si vince sarà fallimento totale"

21-05-2022 16:11

La leggenda del Brasile Cafù ritiene che qualsiasi cosa diversa dalla vittoria della Coppa del Mondo in Qatar sarà considerata un fallimento per la Selecao.

La squadra di Tite ha superato brillantemente le qualificazioni alla Coppa del Mondo, piazzandosi in testa al girone sudamericano dopo essere rimasta imbattuta in 17 partite, con 14 vittorie e tre pareggi.

La squadra numero uno al mondo e cinque volte vincitrice del torneo è considerata da molti come la favorita per la conquista della Coppa del Mondo a dicembre.

Il Brasile, che vanta giocatori del calibro di Alisson e Fabinho del Liverpool, oltre a Neymar e Marquinhos del Paris Saint-Germain, è stato inserito in un girone con Serbia, Svizzera e Camerun.

Tuttavia, la Selecao non partecipa a una finale di Coppa del Mondo dal 2002, quando vinse la competizione, mentre nelle ultime quattro edizioni hanno trionfato le squadre europee.

Cafu, l’unico ad aver partecipato a tre finali consecutive, vincendo nel 1994, perdendo nel 1998 e capitanando nella vittoria del 2002 – ritiene che sia giunto il momento per il Brasile di conquistare una sesta Coppa del Mondo.

“Ogni volta che il Brasile partecipa a una competizione c’è la pressione di vincerla. Sono un grande Paese del mondo con una grande storia”, ha dichiarato Cafu alla BBC Sport.

“La pressione di vincere è sempre presente in ogni partita, non solo nella Coppa del Mondo. Abbiamo un’ottima generazione di calciatori brasiliani che sta crescendo, quindi l’aspettativa c’è come sempre.

“È ora di vincere, è chiaro che se non vinciamo la Coppa del Mondo sarà un fallimento. Tutti noi abbiamo le aspettative e le speranze di potercela fare”.

OMNISPORT