24-11-2022 08:40

Nella Celeste, oltre ai senatori Muslera, Caceres, Godin e Suarez, che si è tenuto in forma con la maglia del Nacional, esordiranno al Mondiale i rampanti Nunez e Valverde: Cavani è pronto a dare il suo contributo dalla panchina, dove potrebbe essere dirottato Vecino in caso di titolarità dell’emergente De Arrascaeta. Sono Kim in difesa e Son in attacco i principali calciatori della Corea del Sud, che potrebbe avere guizzi da Kwang In-beon, in forza all’Olympiakos.

URUGUAY (4-4-2): Muslera; Caceres, Godin, Gimenez, Viña; Valverde, Bentancur, Torreira, Vecino; Nuñez, Suarez. Allenatore: Diego Alonso.

COREA DEL SUD (4-2-3-1): Kim Seung-gyu; Kim Moon-Hwan, Kim Young-gwon, Kim Min-Jae, Kim Jin-Su; Lee Kang-in, Hwang In-beon, Lee Jae-sung, Na Sang-ho; Son Heung-min, Hwang Hee-chan. Allenatore: Paulo Bento

Nella seconda giornata del Girone G sono in programma le partite: Uruguay-Portogallo e Ghana-Corea del Sud.