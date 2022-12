Qatar 2022, Costa Rica-Germania: le formazioni ufficiali

01-12-2022 19:23

Germania in campo contro la Costa Rica per la partita decisiva per le qualificazioni agli ottavi dei Mondiali in Qatar: i tedeschi dovranno vincere con i centroamericani e allo stesso tempo tifare per la Spagna nel match contro il Giappone. Muller giocherà come punta unica, supportato da Sane, Musiala e Gnabry.

Costa Rica (5-4-1): Navas; Vargas, Fuller, Duarte, Oviedo, Watson; Borges, Campbell, Tejeda, Aguilera; Venegas.

Germania (4-2-3-1) Neuer; Kimmich, Sule, Rudiger, Raum; Gundogan, Goretzka; Sane, Musiala, Gnabry; Muller.