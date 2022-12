Qatar 2022, Dalic: "L'Argentina ha più pressione di noi"

12-12-2022 18:32

Zlatko Dalic è pronto a firmare l’ennesimo ribaltone nei pronostici contro la più quotata Argentina: “Siamo tra le quattro migliori del mondo, questo è un successo straordinario. ma vogliamo di più. Raggiungere un’altra finale sarebbe il momento più bello di sempre per la Croazia. Giochiamo contro la grande Argentina, che è una squadra formidabile e ha Messi; loro hanno più pressione di noi”.

La parte conclusiva della conferenza stampa mescola carisma e tattica: “Sono ottimista per natura e mi fido dei ragazzi, hanno carattere; senza quello non sarebbero arrivati in semifinale. La posta in gioco è alta e nessuno si risparmierà, mi aspetto una gara dinamica e leale. Non ci adatteremo al loro stile di gioco, contro l’Olanda ci sono stati duelli e situazioni feroci: vogliamo assolutamente evitarlo e speriamo che l’arbitro controlli bene la partita”.