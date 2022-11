Qatar 2022, Giappone-Costa Rica: le probabili formazioni

27-11-2022 07:50

Oggi (ore 11:00) va in scena Giappone-Costarica, gara valida per la seconda giornata del gruppo E. Una sfida decisiva per entrambe le nazionali. I nipponici cercano la vittoria che varrebbe il pass per gli ottavi di finale. La squadra di Suarez vuole riscattare la pesante sconfitta con la Spagna.

Quattro i precedenti tra le due nazionali con il Giappone che non ha mai perso: tre vittorie e un pareggio. Il Ct Moriyasu pare intenzionato a schierare Tomiyasu dal primo minuto, così come Asano. Dall’altra parte, una sola novità rispetto alla gara con gli iberici: Ruiz in mezzo al campo dal primo minuto.

Le probabili formazioni:

GIAPPONE (4-3-3): Gonda; Sakai, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo; Tanaka, Endo, Kamada; Doan, Asano, Ito. CT: Moriyasu.

COSTA RICA (4-4-2): Navas; Fuller, Calvo, Duarte, Oviedo; Ruiz, Borges, Tejeda, Bennette; Campbell, Contreras. CT: Suarez