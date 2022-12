Qatar 2022, Giroud: "Orgoglioso della squadra"

10-12-2022 22:56

Giroud sempre più protagonista della Francia: il suo 2-1 è stato decisivo contro l’Inghilterra per il passaggio in semifinale ai Mondiali in Qatar. Queste le dichiarazioni del giocatore del Milan dopo il match: “Sono orgoglioso della squadra – ha commentato l’attaccante condividendo il merito del successo coi compagni -, è stata una grande partita”.

“Sapevamo delle difficoltà del match e conoscevamo la qualità degli inglesi, ma abbiamo sempre cercato di rispondere. Ora speriamo di poter arrivare più lontano possibile”, ha concluso Giroud.