Qatar 2022, i convocati dell’Inghilterra: Southgate boccia la serie A

10-11-2022 16:25

Tempo di convocazioni in vista di Qatar 2022, dalla lista d’attesa si può ora spuntare l’Inghilterra del c.t. Southgate. Poche sorprese, molte conferme ed una presa di posizione abbastanza netta, che vede i giocatori del campionato di Serie A “tagliati fuori” dall’evento.

Ci ha sperato fino all’ultimo Tammy Abraham, centravanti della Roma, ma il gol con il Sassuolo non è bastato per convincere il tecnico: “Ha scelto il momento sbagliato per avere un calo, peccato, è stato in lizza fino all’ultimo”. Nemmeno il difensore del Milan Tomori salirà sull’aereo, Southgate ha preferito uno dei suoi punti fermi ovvero Kyle Walker del Manchester City nonostante sia stato alle prese con un infortunio da inizio ottobre, e ad oggi guarito seppur senza essere ancora rientrato in campo.

Ecco la lista completa.

Portieri: Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle), Aaron Ramsdale (Arsenal)

Difensori: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Coady (Everton), Eric Dier (Tottenham), Harry Maguire e Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City), Ben White (Arsenal)

Centrocampisti: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Conor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Calvin Phillips (Manchester City), Declan Rice (West Ham)

Attaccanti: Phil Foden e Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), James Maddison (Leicester), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Chelsea), Callum Wilson (Newcastle)