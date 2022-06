Qatar 2022, il Galles si qualifica ai Mondiali: eliminata l'Ucraina

05-06-2022 20:14

Il Galles si qualifica ufficialmente per i prossimi Mondiali in Qatar in programma a novembre. Si è giocata in serata la gara tra Galles e Ucraina, rimandata di parecchi mesi per lo scoppio del conflitto con la Russia.

I Dragoni si sono imposti col risultato di 1-0 grazie a un autogol di Yarmolenko al 34′, che ha deviato un tiro di Bale. Ora l’ex Real Madrid quasi sicuramente prenderà la decisione di giocare ancora un altro anno prima di ritirarsi, in modo da giocare il primo Mondiale della carriera.

Queste le parole di Bale al termine della partita:

“È il risultato più grande nella storia del calcio del nostro paese, siamo tutti eccitatissimo per quanto successo. Non sono in grado di descrivere le emozioni che sto provando in questo momento, abbiamo lavorato fin dall’inizio per raggiungere questo obiettivo e ora possiamo dire che il sogno è diventato realtà. Nelle ultime settimane ho fatto il massimo, visto un fastidio alla schiena: in campo ho dato il massimo, correndo anche un po’ a vuoto”.