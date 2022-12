Qatar 2022, insulti razzisti ai giocatori francesi per i rigori sbagliati

19-12-2022 18:15

Uno degli spettacoli del calcio più belli di sempre è stato macchiato ancora una volta da episodi di razzismo. Questa volta non in campo, ma sui social network come sempre più spesso accade.

Vittime di questi insulti i giocatori francesi Kingsley Coman e Aurelien Tchouameni, “colpevoli” di aver sbagliato i rigori decisivi per l’assegnazione del Mondiale. Un episodio simile si era già visto dopo la finale degli Europei tra Italia e Inghilterra. Allora era toccato a Bukayo Saka e Marcus Rashford.

I tifosi francesi si sono riversati sui profili social dei due calciatori e li hanno presi di mira con minacce e insulti anche di natura razziale. Entrambi i giocatori sono infatti di origine africana.

Episodi ancora una volta vergognosi, ma che ancora una volta sottolineano l’importanza della salute mentale nel mondo dello sport, con sempre più atleti bersagliati online da “tifosi” per errori o comportamenti giudicati errati.