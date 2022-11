Qatar 2022, l'amarezza di Stojkovic :"Pareggio frustrante"

28-11-2022 13:58

Aver sprecato un duplice vantaggio contro il Camerun impone a Dragan Stojkovic qualche riflessione e il tifo affinché il Brasile non perda contro la Svizzera, avversaria nell’ultima partita:”Con questo risultato siamo frustrati, perché vincevamo per 3-1. Penso che abbiamo reagito bene dopo il loro gol: la squadra ha alzato il baricentro e abbiamo creato occasioni importanti e realizzato tre reti. Dopo l’alto rendimento della difesa, il tentativo di fare fuorigioco ci è costato la vittoria” commenta ad Arena Sport “Abbiamo avuto di nuovo sfortuna con Pavlovic e Veljkovic, che hanno chiesto il cambio. Siamo sfortunati con gli infortuni e questo ci preoccupa: non è facile difendere quando i due marcatori centrali escono anzitempo”.