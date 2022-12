11-12-2022 15:43

Non ha saputo incidere al momento della rimonta contro il Marocco il rossonero Rafael Leao, ma lo scarso minutaggio (83′) che Fernando Santos gli ha regalato in Qatar sono valse le prime soddisfazioni (reti al Ghana e alla Svizzera) in Nazionale e questo è il saluto social alla tifoseria lusitana: “Con il gruppo di lavoro che avevamo l’ambizione era di arrivare il più lontano possibile, magari vincere il Mondiale. Abbiamo dimostrato il nostro valore come Nazionale e, nonostante la sensazione di tristezza, ci siamo goduti la competizione al meglio. Abbiamo affrontato un avversario che ha avuto qualcosa in più di noi in campo e che quindi è andato avanti. Non finisce qui: supereremo insieme questo capitolo e il futuro sarà divertente. Ringrazio i portoghesi per il sostegno in ogni gara”.