Qatar 2022, Lloris rammaricato per Kane: "Spiace vedere un compagno piangere"

10-12-2022 23:31

La Francia che centra la 2^ semifinale di fila, dopo un Europeo sotto tono e una messe di infortunati che hanno reso burrascosa la vigilia del torneo iridato, ha le mani sicure di Hugo Lloris e il volto nuovo di Adrien Rabiot, intervenuto il primo a TF1 e il secondo alla Rai: “Conosco perfettamente Kane, sono felice per il passaggio del turno, ma in tutta onestà spiace vedere un compagno di squadra in lacrime; provo grande rispetto nei suoi confronti. Contro il Marocco ci aspetterà una partita difficile: troveremo una squadra forte sui calci piazzati e nelle ripartenze” analizza il capitano.

Il centrocampista spiega invece: “E’ stata una partita bella, ma anche estremamente difficile. Abbiamo dato tutto e siamo felici per la vittoria: adesso vogliamo andare in finale. Da domani ci concentreremo sull’impegno col Marocco, siamo orgogliosi per quanto fatto stasera”.