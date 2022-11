Qatar 2022, Marocco-Croazia: le probabili formazioni

23-11-2022 08:20

Alle 11:00, per il gruppo F, si gioca Marocco-Croazia. Una sfida che torna a distanza di ben 26 anni. Da ricordare che, quattro anni fa, la Croazia è arrivata in finale al Mondiale.

Nessun dubbio per il Ct del Marocco Regragui: 4-3-3 con, in avanti, il tridente formato da Ziyech, En-Nesyri e Boufal. Occhi puntati anche su Hakimi, visto in Italia all’Inter, ora stella del PSG. Dall’altra parte, stesso modulo con tanti croati che giocano o hanno giocato in Italia. In mezzo al campo il terzetto Modric, Brovoci e Kovacic. Sulla fascia l’ex interista Perisic.

Le probabili formazioni:

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. Ct: Regragui.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Lovren, Gvardiol, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Kramaric, Perisic. Ct: Dalic.