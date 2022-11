Qatar 2022, Martinez senza filtro: "La talpa ha segnato un autogol al Belgio"

30-11-2022 17:30

Il Belgio si gioca tutto dopo le pessime prestazioni contro il Canada e il Marocco, ma a tenere banco nelle parole di Roberto Martinez è ancora la polveriera nell’ambiente dei Diavoli Rossi: “Le prime partite non sono state all’altezza, ma c’è ancora modo di assumersi le nostre responsabilità. Forse abbiamo ascoltato il mondo esterno, alcuni media hanno riportato notizie false, o negative, senza dare una mano a una Nazionale che come talento è la migliore della nostra storia. La talpa che ha parlato con loro ha firmato un’autorete contro il Belgio, invece di tifare per la propria Nazionale: è un genio”.

La centralità di Lukaku, che ha giocato uno scampolo della gara contro i maghrebini, è nota: “Lui fa la differenza in campo e fuori, ha anche le mansioni di leader nello spogliatoio”.