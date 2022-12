Qatar 2022, Mbappé: "Questo Mondiale è un'ossessione"

04-12-2022 20:44

È stato il migliore in campo anche nell’ottavo di finale vinto per 3-1 dalla sua Francia con la Polonia. E ha segnato anche una doppietta Kylian Mbappé, che per la prima volta ha parlato dopo una partita di questi Mondiali di Qatar 2022. In sala stampa ha spiegato: “Nulla di personale contro i giornalisti. È solo che ho questa necessità di concentrarmi sull’avversario e quando voglio concentrarmi su qualcosa, devo farlo al 100%”.

“Ho saputo da poco che la Federazione avrà una multa, mi impegno a pagarla io di persona”, ha quindi aggiunto Mbappé. Sulla competizione ha invece detto: “Questo Mondiale è un’ossessione, è la competizione dei miei sogni, sono fortunato a giocarla. Volevo arrivare pronto e per il momento sta andando bene, ma siamo ancora lontani dall’obiettivo prefissato, che è vincere“.