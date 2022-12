Qatar 2022, Morata: "Sarei contento se Ronaldo vincesse il Mondiale"

05-12-2022 17:40

In vista del match contro il Marocco, ad AS Morata ha spiegato di non pensare di avere il posto assicurato in quanto unico vero centravanti: “Le mie caratteristiche come centravanti possono essere diverse rispetto agli altri, ma per l’idea di calcio che ha Luis Enrique non sono l’unico a poter giocare da numero nove. E di fatto sono stato titolare in una sola delle partite. In quella posizione possono giocare anche altri miei compagni come Asensio, Sarabia, Olmo, Ferran, Ansu, Yeremy Pino… Alla fine siamo in molti a poterlo fare”.

Morata ha ammesso tranquillamente che rinuncerebbe al titolo di capocannoniere del Mondiale (a favore del favorito Mbappé) per la seconda Coppa del Mondo. Su altri tre fuoriclasse del torneo ha aggiunto: “Che posso dire di Messi? Lui e Cristiano sono pazzeschi. A me personalmente piace anche Neymar, perchè ti fa divertire quando lo vedo giocare. E chiunque ami il calcio lascerebbe tutto quello che sta facendo in quel momento per vedere giocare Messi, Cristiano o Neymar. E speriamo che se dovessimo incontrarli non siano in giornata. Personalmente, sarei contento se Cristiano vincesse il Mondiale, perchè ha avuto una carriera incredibile. E non sarei triste neanche se lo vincesse uno degli altri due, perchè anche loro sono grandissimi giocatori. Ma la cosa migliore sarebbe che toccasse a loro fare le congratulazioni a noi”.