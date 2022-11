Qatar 2022, Olanda-Qatar: le formazioni ufficiali

29-11-2022 15:34

Tutto pronto per l’ultimo atto del Qatar iridato: dopo aver realizzato con Muntari la prima rete in un Mondiale, i padroni di casa provano a non essere la prima Nazionale ospitante a chiudere a quota zero il suo girone e a non subire più di cinque gol (ma in questo caso dovranno mantenere la porta inviolata): le speranze offensive sono al solito riposte sull’estroso Afif; per centrare il primo posto senza aspettare il risultato tra Ecuador e Senegal Louis Van Gaal confida nella freddezza di Gakpo, che ha aperto le danze nelle due precedenti sfide, e sull’ambizione di Depay, sinora in ombra.

Queste le formazioni ufficiali:

Olanda (3-4-1-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Ake; Dumfries, De Roon, De Jong, Blind; Klaassen; Gakpo, Depay. Allenatore: Van Gaal

Qatar (5-3-2): Barsham; Mohammad, Pedro Miguel, Khoukhi, Ahmed; Al Haydos, Madibo, Hatem; Almoez Ali, Afif. Allenatore: Sanches Bas