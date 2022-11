Qatar 2022, Portogallo: i convocati per i Mondiali

10-11-2022 20:19

Sono da poco state comunicate le liste dei 26 giocatori del Portogallo che andranno in Qatar a giocarsi l’accesso alla fase successiva nel girone H, contro Ghana, Corea del Sud e Uruguay. Tra i convocati spicca, ovviamente, la stella di Cristiano Ronaldo. Il trentasettenne attaccante del Manchester United è considerato “intoccabile” dal ct Fernando Santos. In attacco convocato anche l’esterno offensivo rossonero Rafael Leão e il portiere giallorosso Rui Patricio. Esclusi eccellenti l’attaccante del Liverpool Diogo Jota per infortunio e Joao Moutinho.

Queste le scelte dei lusitani:

PORTIERI: Diogo Costa (Porto), Rui Patrício (Roma/ITA), José Sá (Wolverhampton/ENG).

DIFENSORI: Diogo Dalot (Manchester United/ENG), João Cancelo (Manchester City/ENG), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain/FRA), Pepe Porto), Rúben Dias (Manchester City/ENG), Antonio Silva (Benfica), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain/FRA), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund/GER).

CENTROCAMPISTI: Rúben Neves (Wolverhampton / ENG), João Palhinha (Fulham/ENG), William Carvalho (Betis Sevilla/SPA), Bruno Fernandes (Manchester United/ENG), Vitinha (Paris Saint-Germain/FRA), Otávio (Porto), Joao Mario (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton/ENG).

ATTACCANTI: Bernardo Silva (Manchester City/ENG), Rafael Leão (Milan/ITA), Joao Félix (Atlético Madrid/SPA), Ricardo Horta (Braga), Gonçalo Ramos (Benfica), Cristiano Ronaldo (Manchester United/ENG), André Silva (Lipsia/GER).