Qatar 2022, Sabatini: "Ronaldo era già in calo, felice per Messi"

14-12-2022 21:08

A Mediagol.it, Walter Sabatini ha parlato così di Cristiano Ronaldo: “Il tramonto? Era qualcosa di già scritto negli ultimi mesi che lo hanno visto protagonista in negativo. Perdere la leadership in squadra, perdere il suo carisma all’interno del Manchester United, propiziando uno scenario che ha portato alla rescissione contrattuale ha costituito per lui un disegno negativo. Non è il Mondiale che lo ha seppellito, perché non è un torneo che si gioca da soli. Non è andato nemmeno particolarmente male sul rettangolo verde lo stesso Ronaldo con il suo Portogallo. La partita più importante non l’ha nemmeno giocata, quindi non direi che il Qatar sia stata la sua tomba calcistica. La sua parabola discendente era iniziata prima“.

Sull’Argentina in finale, Sabatini ha ammesso: “Sono molto contento per Messi. Finalmente potrebbe uscire da questa sorta di prigionia che lo lega a Maradona. Lo hanno sempre accostato fortissimamente al totalizzante mito del ‘Pibe’ ed ha la possibilità di giocarsi, probabilmente, la sua ultima finale. mondiale Alla ‘pulce’ la sorte ha riservato un destino dal confine labile e sottile, duro da sopportare: il trionfo è ad un passo, ma se dovesse perdere l’ultimo atto del Mondiale la delusione sarebbe professionalmente devastante”.