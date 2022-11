Qatar 2022, Sacchi: "Vi dico le mie favorite"

20-11-2022 15:06

L’ex tecnico del Milan e della Nazionale italiana Arrigo Sacchi ha parlato della Coppa del Mondo in Qatar dalle pagine della Gazzetta dello Sport. Sacchi nel corso dell’intervento ha espresso anche le proprie favorite per la vittoria finale, oltre a parlare di quel fenomeno di Mbappe:

“Brasile, Argentina, Francia e Germania sono le mie favorite per la vittoria del Mondiale. Mbappé? Lui è come una pistola puntata sulla tempia dell’avversario. Quando parte, ci vuole la moto per tenere il suo passo. E una moto di grossa cilindrata…”.