Qatar 2022, Scaloni: "Non escludo cambi nella lista"

16-11-2022 21:41

L’Argentina ha vinto per 5-0 la gara amichevole di Abu Dhabi contro gli Emirati Arabi a pochi giorni dall’inizio del Mondiale in Qatar. E dopo la partita, per il ct Lionel Scaloni è stato il momento di parlare dei possibili cambi nella lista dei 26 convocati. Nella gara ha tenuto fuori Cristian Romero, Nico Gonzalez, Papu Gomez e Paulo Dybala.

Sui quattro esclusi ha detto: “Ho deciso di non rischiarli, anche se avremmo potuto farlo. Ma per precauzione non l’ho fatto. Abbiamo dei problemini, ma anche dei giorni per confermare la lista“. Sui possibili tagli: “Se devo essere sincero, non posso assicurare che non ce ne saranno. Spero di non dover fare dei cambi a causa della sfortuna, ma non posso escluderlo”.