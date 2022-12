Qatar 2022, si presenta De La Fuente: "Cercheremo lo spirito del 2010"

12-12-2022 14:54

Si è tenuta a Madrid la presentazione del nuovo CT delle Furie Rosse Luis de la Fuente, che ha nel suo curriculum le vittorie di un Europeo Under 19 e un Europeo Under 21, seguiti dalla medaglia d’argento olimpica in Giappone. Le gare di qualificazione agli Europei 2024 saranno l’occasione per l’esordio del classe 1961: “Ho accettato la proposta della Federazione senza pensarci un attimo. Luis Enrique ha fatto un lavoro fantastico: vorrei ritrovare lo spirito del 2010, quel senso di appartenenza fondamentale che faccia dire ‘Sono spagnolo’. Amo dare ai calciatori ampia libertà in un contesto di equilibrio e ordine: non avremo un unico modulo. Conosco bene il calcio spagnolo, sono stato 15 anni calciatore professionista e allenato alle dipendenze della Federazione 10 anni”.

Nella Spagna che deve cancellare l’eliminazione agli ottavi di finale contro il Marocco ci sarà spazio per chiunque: “Se starà bene convocherò Sergio Ramos, sono felice inoltre che Busquets voglia proseguire con la Nazionale. Non ci sono porte chiuse e non guarderò la carta d’identità: mi piacciono i talenti giovani, senza rinnegare i veterani che hanno dato e danno molto alla causa della Spagna”.