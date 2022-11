Qatar 2022, Tite esalta Casemiro: "E' il centrocampista numero uno al mondo"

28-11-2022 21:17

Tite esprime a EFE la soddisfazione per aver passato il girone di qualificazione, nel quale occorrerà un punto per avere l’aritmetica certezza del primato, evitando le mezze misure per designare il ruolo internazionale del match-winner: “È una vittoria di gruppo, la qualificazione è parte del cammino di quattro anni. Se Casemiro sia il miglior centrocampista del mondo? Normalmente ho l’abitudine di ascoltare senza giudicare le opinioni altrui, ma farò un’eccezione: condivido. Era la prima partita senza Neymar: è un giocatore diverso dagli altri, lui ha la qualità per fare cose inaspettate e ci è mancata la sua creatività; abbiamo altri giocatori però che hanno tanta voglia di sfruttare la loro occasione”.

Nel corso della gestione dell’ex Corinthians la porta della Nazionale sudamericana è rimasta inviolata in circa due terzi delle partite.