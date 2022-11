Qatar 2022, una storia da non credere: il Ghana dimentica le magliette?

16-11-2022 09:09

Qualcuno ha parlato di fake news, qualcun altro, invece, sostiene che sia tutto vero, fatto sta che sono diverse le voci che si rincorrono in merito all’incresciosa vicenda secondo cui il Ghana avrebbe dimenticato a casa le divise di gioco.

A questo punto verrebbe da pensare che visto che la partita d’esordio contro il Portogallo sarà il 24 novembre, ci sarà tutto il tempo necessario per recuperarle, ma ecco nuovi dubbi: ora ad occuparsi della spedizione saranno i servizi postali ghanesi e proprio questo non farebbe dormire sonni tranquilli allo staff ghanese, considerati i ritardi di cui spesso sono capaci. Ora, fake news o no, resta il fatto che se tutto ciò fosse vero, il Ghana avrebbe già di diritto un posto sul podio fra le menzioni “d’onore” di questo Mondiale.