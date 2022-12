Qatar 2022, Vlasic senza paura: "Ce la possiamo giocare contro il Brasile"

07-12-2022 14:17

Nikola Vlasic racconta alla Gazzetta dello Sport come la Croazia approccerà il quarto di finale contro il Brasile, dopo aver eliminato alla lotteria dei rigori un indomito Giappone: “Ho voluto calciare per primo il rigore, mi ero allenato bene a tirarli nei due giorni precedenti. E’ una soddisfazione che condivido con i tifosi del Torino: sono fantastici, mi hanno accompagnato nel capire la Serie A e vogliono che resti con loro; è il mio desiderio, ma si vedrà durante l’estate.La Croazia vuole andare il più avanti possibile, perché siamo pronti a giocare contro ogni Nazionale, Brasile compreso. E’ chiaro, sono una squadra fortissima, complicata da affrontare: hai visto la loro rosa? Hanno due formazioni titolari in grado di vincere il Mondiale: le riserve sono all’altezza di chi è titolare. “.

Il granata, che non faceva parte della spedizione a Russia 2018, ha collezionato 45 presenze con la sua Selezione, firmando 7 reti.