Qatar 2022, Zanetti: "Può essere ancora il Mondiale di Lautaro"

29-11-2022 10:52

Javier Zanetti ex capitano e bandiera nerazzurra ha parlato degli interisti impegnati nella rassegna del Mondiale. A Gazzetta dello Sport si è soffermato in particolar modo su un altro argentino come Lautaro Martinez, che per il momento non ha lasciato il segno.

“Lautaro sta steccando ai Mondiali in Qatar con l’Argentina? Può essere ancora il suo Mondiale. Si sbloccherà presto, è garantito, magari già con la Polonia. Non deve preoccuparsi, Lauti: non sono state due partite semplici da gestire per un attaccante, non lo sarebbero state in ogni caso. Ma non vedo problemi”.

Impossibile poi non parlare anche del caso del momento, quello di André Onana messo fuori rosa dalla sua Nazionale per motivi disciplinari.

“Strana l’esclusione di Onana dal Camerun? Stiamo cercando di capire, vogliamo parlare bene con il giocatore, di sicuro c’è stata una discussione”.